Сценарий был написан еще до премьеры второго сезона.

Стала известна дата начала съемок третьего сезона сериала "Ведьмак" от Netflix.

Об этом сообщает издание Screenrant.

Хотя 2-й сезон Ведьмака стал доступен только в прошлом месяце, количество зрителей было высоким, и, как сообщается, Netflix уже планирует начать производство 3-го сезона.

Читайте также"Может, это конец света?": Netflix показал официальный трейлер нового сезона"Ведьмака"Уже в этом месяце, вероятно, начнется подготовка к съемкам. Сами съемки должны начать в марте.

Это расписание может быть изменено, однако зрители, как ожидается, увидят новый сезон быстрее, чем второй.

Третий сезон будет адаптацией романа "Час презрения", который является четвертой частью фентезийного цикла "Ведьмак" польского писателя Анджея Сапковского.

О том, что сценарий нового сезона уже написан, стало известно еще перед премьерой 2-го сезона.

Ранее сообщалось, что сериал "Ведьмак" продлили на третий сезон. Кроме того, сообащали о планах снять анимационный фильм и сериал по вселенной "Ведьмака", рассчитанные на детей.

"Ведьмак": что известно о сериале Netflix

Первый сезон "Ведьмака" вышел в 2019 году, второй – в декабре 2021-го.

Сериал снят по серии романов польского писателя Анджея Сапковского.

Главных героев играют Генри Кавилл, Аня Чалотра и Фрейя Аллан.

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