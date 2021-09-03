Каспарян появился в базе "Миротворец" после серии концертов в оккупированном Крыму в 2017-2018 годах.

Гитарист российской рок-группы "Кино" Юрий Каспарян, который в 2018 году выступал в оккупированном Крыму, едет с гастролями в Украину.

Как гласит анонс, размещенный на странице "Кино" в Facebook, Каспарян приедет в Киев вместе с другими участниками группы Александром Титовым и Игорем Тихомировым.

Концерт планируют дать 24 сентября во "Дворце спорта". Компания-дистрибьютор, в свою очередь, тоже выложила оповещение о предстоящем выступлении россиян. За билет просят от 500 гривень.

В программе обещают "оживить Цоя", имеется ввиду показ оцифрованного голоса советской звезды.

Читайте такжеЭлтон Джон выпустит новый альбом с участием Майли Сайрус и Ники МинажЮрий Каспарян появился в базе "Миротворец" после серии концертов в оккупированных Севастополе и Симферополе в 2017-2018 годах.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенный крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Автор: Яна Ставская