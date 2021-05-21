Рэпер хочет, чтобы слушатели почувствовали его так, как он "чувствует любовь".

Украинский продюсер и рэпер Потап выпустил новую песню под названием «Ровно». Композицию он назвал «первой ласточкой» альбома «Без рекламы».

Новая работа музыканта опубликована на его YouTube-канале.

«Для меня это очень важная песня и не менее важный альбом!... Написал ее быстро, потому что ничего не выдумывал, все правда и «лаковые перчатки» и «одень лучшее свое настроение». Хочу, чтобы вы прониклись моей лирикой, почувствовали меня, так как я чувствую любовь», – отметил певец в своем Instagram.

Новая песня Потапа

Песня Потапа «Ровно»: реакция сети

Поклонники певца восхитились его новой песней: «Трек очень лирический и приятный», «Песня захватывает дух! При прослушивании чувствуется особенная атмосфера», «Песня прям в самое сердце», «Это офигенно. Лёша, ты когда такой, это просто огонь».

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Автор: Катерина Шварц