Продажу билетов остановили без объяснений, а само мероприятие не отменили.

В Одессе остановили продажу билетов на концерт российского исполнителя Хабиба Шарипова, который должен состояться в ночном клубе ITAKA 5 июня.

Об этом в Facebook сообщил общественный активист Сергей Стерненко.

Активист замечает, что продажу билетов остановили без объяснений, а само мероприятие не отменили. Кроме того, Хабиб Шарипов должен выступить с концертом в Киеве 22 июня.

30 апреля депутат от "Голоса" Соломия Бобровская на своей странице в Facebook отметила со ссылкой на ответ СБУ, что пограничники могут принять решение о запрете на въезд Хабибу только на пункте пересечения границы.

Читайте такжеПесня Go_A заняла первое место в рейтинге мировых трендов SpotifyОна также утверждает, что певец гастролировал в оккупированном Крыму и Донецке. В то же время Стерненко отмечает, что Хабиб должен был выступить в оккупированном Алчевске, но тогда событие отменили.

О своих гастролях на оккупированном Россией полуострове Хабиб открыто писал в соцсетях, выкладывал фото из Ялты и делился впечатлениями после очередного концерта в Крыму в Instagram.

Хабиб известен прежде всего в кругах пользователей TikTok, у него 7,5 млн подписчиков. До музыкальной карьеры парень работал криминалистом. В одном из интервью россиянин признается, что его наиболее популярны ролики были каверами на песни скандальной поклонницы режима Путина Ольги Бузовой.

Хабиб участвовал в музыкальном проекте ТНТ в Москве. Сейчас перепевает в частности, русские народные песни.

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Автор: Яна Ставская