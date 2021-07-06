Каменских выступила на фестивале / фото УНИАН
5 июля в Киеве начался музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2021, который продлится до 11 июля. Масштабное событие будет проходить на ВДНХ.
Фестиваль проходит с соблюдением всех карантинных мер. Более того, на территории проведения шоу медики делают вакцины от коронавируса.
Также в целях безопасности организаторы решили пригласить только украинских артистов. В этом году зарубежные звезды выступать не будут.
Кроме того, известный артист MELOVIN на сцене фестиваля совершил каминг-аут, но этот момент вырезали из прямого эфира.
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