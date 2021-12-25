Вчера на 1+1 состоялась премьера исторического детектива Акима Галимова "Таємничі манускрипти", ставшего продолжением документального цикла "Україна. Повернення своєї історії".

В ходе исторического масштабного расследования создатели проекта и историки открыли зрителям стертую из памяти историю так называемых "темных веков" - 400 лет украинской истории между татаро-монгольским нашествием и казацкими временами, которое раньше было принято считать "руиной". Создатели сделали сенсационные разоблачения и узнали, почему из поминальных книг Киево-Печерской Лавры было стерто имя великого правителя прошлого – Великого князя Литовского Витовта. Как, и почему фальсифицировалась украинская история. В картине была воссоздана церковь, которая связана с погребением Петра Сагайдачного. В рамках проекта ""Таємничі манускрипти" команда вместе с учеными воспроизвела в 3D Богоявленский собор, он находился на территории Братского монастыря, где был похоронен великий гетман. Уникальный памятник уничтожили большевики, чтобы скрыть правду о человеке, который ходил в военные походы против Москвы.

"Таємничі манускрипти" – это одно из наших самых масштабных исторических расследований. С нами работали около 30 историков, в течение 5 месяцев мы готовились к съемкам проекта: работали в библиотеках, изучали исторические исследования. Вышло действительно сенсационное расследование об истории Украины, но через призму истории церкви и так называемых "темных веков". Это связано с тем, что мы как государство в современном понимании сформировались именно благодаря церкви, после крещения Руси. Все, что происходило с историей Украины, связано с церковью и именно здесь можно найти ответы на вопросы прошлого", - прокомментировал автор фильма Аким Галимов.

Лишь несколько лет назад украинская церковь стала независимой. 6 января 2019 года из рук Вселенского патриарха Варфоломея метрополит Эпифаний получил томос - церковный манускрипт, подтверждающий это.

"Единомышленно провозглашаем, чтобы вся православная церковь, которая находится в пределах политически сформированного, независимого государства Украина, существовала отныне канонически автокефальной, независимой и самоуправляющейся", - говорится в переводе текста томоса.

А кто и при каких обстоятельствах сделал так, что украинская церковь потеряла свою независимость, перешла под власть Москвы и веками не могла восстановить свой статус, смотрите в новой части документального исторического расследования.