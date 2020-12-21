Причина смерти актрисы не уточняется.

Британская актриса Розалинд Найт, снявшаяся в сериале «Шерлок», умерла в возрасте 87 лет.

Читайте такжеУмер Джереми Буллок, сыгравший Бобу Фетта в "Звездных войнах"Об этом сообщает BBC News со ссылкой на заявление семьи актрисы. Причина смерти не уточняется. Отмечено, что Розалинд Найт скончалась в субботу, 19 декабря.

Кто такая Розалинд Найт

Розалинд Найт родилась в Лондоне 3 декабря 1933 года. Ее актерская карьера длилась 70 лет на сцене, на экране и на телевидении. Актриса исполнила эпизодические роли в таких сериалах, как «Дуракам везет», «Приключения Шерлока Холмса», «Пуаро», «Дживс и Вустер», «Чисто английские убийства», «Мисс Марпл» и «Корона». Помимо этого, она появилась в фильме 2002 года «Мой мальчик», главную роль в котором сыграл Хью Грант.

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Автор: УНИАН