В украинский кинотеатрах новый фильм ужасов выйдет 17 октября 2024 года.

Кинокомпания Paramount Pictures показала первый трейлер жуткого фильма ужасов "Улыбайся 2" (Smile 2), который станет продолжением хитового хоррора 2022 года.

На этот раз в центре сюжета окажется мировая поп-сенсация Скай Райли, которая планирует отправиться в мировое турне, однако начинает переживать жуткие и необъяснимые события. Ошеломленная нарастанием ужасов и давлением славы, Скай вынуждена столкнуться со своим темным прошлым, чтобы восстановить стабильность, прежде чем все выйдет из-под контроля.

Главную роль в фильме получила британская певица и актриса Наоми Скотт ("Марсианин", "Аладдин", "Ангелы Чарли"). Из предыдущего фильма к своей роли вернется Кайл Галлнер, который снова сыграет полицейского детектива Джоэла.

Режиссером фильма выступил Паркер Финн, который также снял первую часть серии.

Как сообщила пресс-служба B&H film distribution, в украинский кинотеатрах фильм ужасов "Улыбайся 2" выйдет 17 октября 2024 года.

Напомним, фильм ужасов "Улыбайся" вышел на экраны в сентябре 2022 и стал настоящим хитом проката: при бюджете 17 миллионов долларов он собрал 210 миллионов долларов.

Также ленту высоко оценили как критики, так и зрители. Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 79% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 77% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 68 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,5 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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