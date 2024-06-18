Кинокомпания Paramount Pictures показала первый трейлер жуткого фильма ужасов "Улыбайся 2" (Smile 2), который станет продолжением хитового хоррора 2022 года.
На этот раз в центре сюжета окажется мировая поп-сенсация Скай Райли, которая планирует отправиться в мировое турне, однако начинает переживать жуткие и необъяснимые события. Ошеломленная нарастанием ужасов и давлением славы, Скай вынуждена столкнуться со своим темным прошлым, чтобы восстановить стабильность, прежде чем все выйдет из-под контроля.
Главную роль в фильме получила британская певица и актриса Наоми Скотт ("Марсианин", "Аладдин", "Ангелы Чарли"). Из предыдущего фильма к своей роли вернется Кайл Галлнер, который снова сыграет полицейского детектива Джоэла.
Режиссером фильма выступил Паркер Финн, который также снял первую часть серии.
Как сообщила пресс-служба B&H film distribution, в украинский кинотеатрах фильм ужасов "Улыбайся 2" выйдет 17 октября 2024 года.
Напомним, фильм ужасов "Улыбайся" вышел на экраны в сентябре 2022 и стал настоящим хитом проката: при бюджете 17 миллионов долларов он собрал 210 миллионов долларов.
Также ленту высоко оценили как критики, так и зрители. Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 79% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 77% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 68 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,5 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".