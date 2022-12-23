Эти фильмы будут держать вас в напряжении на протяжении всего показа.

Среди киноманов есть много тех, кто обожает фильмы ужасов. Ну, а что, кто порой не любит пощекотать себе нервы? Предлагаем вам 5 лучших хорроров, от которых стынет кровь.

"Улыбайся"

В центре сюжета психотерапевт Роуз Коттер. Одна из ее пациенток рассказывает ей, что видела самоубийство своего преподавателя, а после этого к ней начало приходить некое существо со страшной улыбкой. В итоге и сама девушка совершает самоубийство на глазах Роуз. Теперь "оно" будет преследовать и ее саму. Напуганная Роуз пытается выяснить, что это за демон и откуда он взялся, однако все это время ее жизнь висит на волоске.

"Спокойной ночи, мамочка"

10-летние близнецы ждут маму домой после пластической операции. Однако, когда она возвращается, мальчики начинают подозревать что-то неладное. Женщина стала холодной, отталкивающей, совсем не уделяет времени сыновьям. Тогда они решают вывести ее на чистую воду. Финал фильма совершенно непредсказуем, так как о таком исходе событий вы даже подумать не могли бы.

"Крик"

Вторая часть "Крика" - продолжение первой истории. Картина разворачивается в Вудсборо спустя 25 лет. На старшеклассницу Тару Карпентер в ее собственном доме нападает призрак. Она попадает в больницу. Ее сестра узнает об этом происшествии от приятеля и решается навестить Тару. Она приезжает к ней в клинику, но маньяк не дремлет. Он все еще там находится.

"Наблюдающий"

В центре сюжета девушка Джулия, которая переезжает со своим парнем на новую квартиру. Все время ее не покидает тревожное чувство, что за ней следят. Однажды она замечает в окне квартиры дома напротив человека. Именно он и пугает Джулию, ведь каждый вечер наблюдает за ней. Напуганная девушка пытается выяснить, кто этот человек и что ему нужно. А пока она во всем разбирается с помощью своего любимого и полиции, за ее дверью, в соседней квартире, происходят не менее жуткие события.

"Черный телефон"

Этот фильм создан по сценарию сына короля ужасов Стивена Кинга. 13-летнего мальчика похищает маньяк и оставляет его в звуконепроницаемом подвале. Напуганный до смерти мальчишка пытается кричать, звать на помощь, но его никто не слышит. Внезапно оказывается, что в этом подвале есть черный телефон. Напряжения добавляет то, что на него звонят предыдущие жертвы маньяка. Они пытаются как-то помочь мальчику сбежать, направляют его. Удастся ли ему вырваться из лап жуткого маньяка - смотрите.

Напомним, ранее в сети "разнесли" итальянский фильм об однополой любви украинца и россиянина.

Вас также могут заинтересовать новости: