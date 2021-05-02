Автором идеи стал певец Александр Пономарев.

К Пасхе украинские звезды спели тропарь "Христос Воскрес" на двенадцати языках. Автором идеи стал певец Александр Пономарев.

Читайте такжеВ Михайловском соборе ПЦУ началось Пасхальное богослужение (онлайн-трансляция)Видео опубликовано на официальном канале артиста в YouTube.

Кроме Пономарева, в проекте приняли участие Виктор Павлик, Тоня Матвиенко, Оля Цибульская, Виталий Козловский, Тарас Тополя, Арсен Мирзоян, Наталья Холоденко, Злата Огневич и DZIDZIO. К ним присоединились оперный певец Хе Му и настоятель монастыря в Грузии схиархимандрит отец Серафим.

Мелодию для песни создал Пономарев.

"Впервые в мире унифицированное пасхальное песнопение "Христос Воскрес", слова которого сотни лет не менялись, звучит одной мелодией, написанной Александром Пономаревым. "Христос Воскрес!" исполняют во всем мире, но под разную музыку. Пономарев создал единую мелодию на всех и собрал двенадцать отечественных и международных знаменитостей! Такая практика используется впервые в мире: традиционная песня, записанная на разных языках, прозвучит на одну мелодию", - говорится в описании к видео.

Над партитурой для оркестра и хоровой аранжировкой работал Дмитрий Коновалов. За хоровое звучание отвечал оркестр и хор Заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины под руководством дирижера Дмитрия Антонюка. Также в проекте приняли участие детский хор Art music school ZABAVA и бандуристка Marina Krut.

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Автор: Катерина Комолова