В 2020 году вышло немного новинок в связи с пандемией коронавируса.

В 2020 году вышло не так много фильмов, как ожидалось. Это связано с пандемией коронавируса. В результате сборы кинотеатров значительно упали, а сами украинцы чуть ли не забыли дорогу в кинозалы.

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Несмотря на это УНИАН составил рейтинг лучших фильмов 2020 года

Борат 2

Одним из лучших фильмов 2020 года стала комедия английского комика Саши Барона Коэна, который вышел на видеосервисе Amazon Prime Video 23 октября 2020 года. Продолжение фильма "Борат".

Мулан

Это один из самых рейтинговых фильмов 2020 года. Кинолента рассказывает о девушке, которая притворяется мужчиной. Когда Император издаёт указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды Имперской армии, Мулан занимает место своего больного отца. И тогда ей предстоит прославиться на весь Китай.

Довод

Фильм Кристофера Нолана также попал в рейтинг самых топовых лент 2020. Главный герой сражается за выживание всего мира. Он погрузится в сумеречный мир международного шпионажа, выполняя миссию, которая перерастает в нечто, выходящее за пределы реального времени.

Гренландия

Один из лучших 2020 года оказался фильм "Гренландия". Согласно сюжету, огромная комета мчится к Земле и угрожает уничтожить планету. Джон, его жена и их сын отправляются в опасное путешествие. Там им предстоит понять, что во время глобальной катастрофы никакие человеческие законы уже не действуют.

Побег из Претории

Топовый фильм 2020 года "Побег из Претории" расскажет о двух белых южноафриканцев. Они решили устроить побег из тюрьмы "Роббен". А вот чем закончилась их задумка - смотрите сами.

Чудо-женщина: 1984

Влиятельный и успешный бизнесмен Лорд мечтает стать богом среди смертных. Но ему нужен артефакт, который подарит безграничную силу. Но он попадет в руки доктора Минервы, который превращает её в дикую, кровожадную и неуправляемую женщину-кошку — Гепарду. Вне себя от ярости, она начинает охоту за Лордом.

Утопия

Этот рейтинговый фильм 2020 предсказывает самые ужасные события нашего времени. Пятерым друзьям в руки попадает рукопись продолжения данного комикса, которая может предсказать будущее. Таинственная организация "Сеть" узнает о существовании рукописи и начинает за ней охоту.

Фестиваль Рифкина

Один из лучших фильмов Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина" рассказывает о писателе Морте и его жене. Согласно сюжету, Морт приходит к психоаналитику. И сам фильм превращается в размеренный сеанс терапии, где в конце концов Рифкин приходит к согласию с собой.

Зависнуть в Палм Спрингс

Главный герой Найлз просыпается 9 ноября со своей подругой Мисти в день свадьбы Талы и Эйба. Во время церемонии Найлз выступает с речью, помогая тем самым сестре Талы Саре. Найлз и Сара проводят время вместе и, после того как они обнаруживают, что Мисти изменяет Найлзу, собираются заняться сексом. В это время пожилой мужчина по имени Рой стреляет в Найлза из лука. Раненый Найлз ползет к пещере, находящейся неподалеку, и предупреждает Сару, чтобы она не следовала за ним. Тем не менее Сара заходит в пещеру и попадает во временную петлю.

Энола Холмс

Энола - это младшая сестра детективна Шерлока. Однажды она бесследно исчезает, оставив лишь одну подсказку. Вернувшиеся в поместье братья решают упечь Энолу в дом благородных девиц, но она сбегает и отправляется искать мать. Но ее ждет много испытаний, которые ей придется преодолеть.

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Автор: Диана Могилевич