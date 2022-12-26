Каждому из нас иногда нужна драма. Эти фильмы произведут на вас неизгладимое впечатление.

Иногда в холодный зимний вечер очень хочется укутаться пледом, взять горячую чашку чая и посмотреть хорошую драму - такую, которая вызовет очень сильные эмоции. УНИАН предлагает вам 5 лучших драм 2022 года, которые заставят вас плакать от сопереживания героям.

"Переубеждение"

В центре сюжета девушка из богатой семьи Энн Эллиот. Однажды она встречает невероятного красавчика и влюбляется в него. Однако на пути их счастья стали родители девушки, ведь ее молодой человек без знатного происхождения. Близкие вмешиваются в их жизнь и разрушают эти отношения. Проходит восемь лет. Бывшие возлюбленные снова встречаются. Но даст ли судьба им второй шанс на любовь?

"Из моего окна"

Молодая девушка тайно влюблена в своего соседа из дома напротив. Она следит за ним, вскрывает его почту, фотографирует. Девушка буквально преследует его. Долгое время он не замечал ее, но вскоре, после личного знакомства, он поймет, что Ракель ему тоже не безразлична. Вот только богатые родители молодого человека против их союза. Говорят, что любовь в этом мире может победить все. Будет ли так у главных героев "Из моего окна"?

"Пурпурные сердца"

Кэсси Салазар работает в кафе, но это, как вы понимаете, не работа ее мечты. Она жаждет славы и признания, вот только на пути к успешной карьере стал диабет. Ей постоянно нужно думать, как получить страховку, чтобы покупать дорогостоящие лекарства. Судьба подбрасывает ей знакомство с Люком Морроу - бывшим накроманом, который решает пойти на службу в морскую пехоту, чтобы реабилитироваться в глазах строгого отца. Тогда они решают заключить фиктивный брак ради выгоды каждого из них. Но все изменится после жуткой трагедии, которая даст им понять, что они влюблены по-настоящему.

"Счастливые девочки не умирают"

Жизнь Ани Фанелли кажется идеальной. Девушка работает автором в популярном женском журнале, ее карьера только развивается и развивается, да и в личной жизни у нее все прекрасно, ведь вскоре она должна выйти замуж. Внезапно ей поступает предложение от режиссера документальных фильмов дать интервью о страшных событиях 20-летней давности. Как оказалось, тогда Ани стала одной из выживших во время стрельбы в школе. Девушка снова погружается в болезненные воспоминания, и её налаженная жизнь начинает трещать по швам.

"Тоскана"

Шеф-повар из Дании едет в Тоскану, чтобы продать бизнес отца. Там он встречает женщину, которая кардинально изменит его жизнь и даст возможность переосмыслить ценности.

Ранее УНИАН назвал топ-5 лучших хорроров 2022 года.

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