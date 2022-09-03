Фильм "Целиком и полностью", несмотря на наличие весьма жутких сцен, пришелся публике по душе, получив 8,5-минутные овации.

Американский актер Тимоти Шаламе ("Дюна", "Не смотри вверх", "Французский вестник") 2 сентября 2022 года представил на 79-м Венецианском кинофестивале романтический хоррор "Целиком и полностью" (Bones & All).

Едва ли не больше самого фильма публику впечатлил наряд 26-летнего актера, представшего перед публикой в откровенном блетящем красном наряде с глубоким вырезом на спине.

При этом фильм "Целиком и полностью", несмотря на наличие весьма жутких сцен, пришелся публике по душе, получив 8,5-минутные стоячие аплодисменты (самые продолжительные и самые восторженные на фестивале на данный момент), пишет Variety.

Критики также весьма положительно оценили картину. Так, на данный момент у нее 95% одобрения от кинообозревателей на киноагрегаторе Rotten Tomatoes и 74 бала на Metacritic, что соответствует характеристике в целом положительные отзывы.

В центре сюжета фильма "Целиком и полностью" влюбленные каннибалы Марен и Ли, которые отправляются в путешествие по Америке 1980-х годов.

"Целиком и полностью" является второй совместной работой Шаламе с итальянским режиссером Лукой Гуаданьино после подростковой романтической драмы "Назови меня своим именем" 2017 года, сделавшей молодого актера известным на весь мир. За эту роль Шаламе получил свои первые номинации на "Оскар" и "Золотой глобус".

Помимо Шаламе, и в фильме сыграли Тейлор Расселл ("Смертельный лабиринт", "Сумасшедшая любовь"), Марк Райлэнс ("Шпионский мост", "Дюнкерк"), Хлоя Севиньи ("Американский психопат", "Американская история ужасов") и другие.

Напомним, 79-й Венецианский фестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября в итальянской Венеции. Жюри фестиваля возглавит американская актриса Джулианна Мур ("Ночи в стиле буги", "Большой Лебовски", "Ганнибал", "Часы").

В рамках кинофестиваля будут представленны такие фильмы, как комедийная драма "Банши Инишира" ирландского режиссера Мартина Макдонаха с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном, драма о жизни Мэрилин Монро "Блондинка" с Аной де Армас, романтический хоррор "Целиком и полностью" от Луки Гуаданьино с Тимоти Шаламе, мистическая драма "Вечная дочь" с Тильдой Суинтон, драма Даррена Аронофски "Кит" с Бренданом Фрейзером и Сейди Синк и многое другое. Открыл фестиваль комедийный хоррор "Белый шум" от режиссера Ноа Баумбаха с Адамом Драйвером и Гретой Гервиг в главных ролях.

Украину в рамках фестиваля представят три фильма – "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича и "Свобода в огне: Борьба Украины за свободу" Евгения Афинеевского, а также "Киевский процесс" опального режиссера Сергея Лозницы, ранее исключенного из Украинской киноакадемии за лояльность к российской культуре.