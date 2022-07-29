Премьера фильма состоится в начале сентября 2022 года на Венецианском кинофестивале, а полноценный релиз – 28 сентября на Netflix.

Netflix выпустил первый трейлер фильма о жизни Мэрилин Монро "Блондинка" (Blonde), в котором главную роль исполняет Ана де Армас ("Достать ножи", "Серый человек").

Авторы фильма подчеркивают, что картина не является биографической, а представляет собой исследование жизни актрисы через призму ее внутреннего мира.

Также в фильме сыграл Бобби Каннавале ("Человек-муравей", "Шпион", "Ирландец"), который перевоплотился в легендарного американского бейсболиста Джо Ди Маджо – второго мужа актрисы, который несмотря на последующий развод, старался помогать ей до самой ее смерти.

Эдриен Броуди ("Пианист", "Гудини", "Французский вестник") исполнил роль американского драматурга Артур Миллера – третьего мужа Мэрилин Монро.

Режиссером фильма выступил Эндрю Доминик, известный в первую очередь благодаря вестерну "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса" (2007) и криминальному фильму "Ограбление казино" (2012).

Премьера состоится в начале сентября 2022 года в рамках конкурсной программы Венецианского кинофестиваля, а полноценный релиз – 28 сентября 2022 года на Netflix.

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