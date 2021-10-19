Стоимость билетов стартует от 1999 гривень.

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Киеве в рамках европейского тура с новым шоу "Ich Hasse Kinder" ("Я ненавижу детей").

Билеты на событие уже можно приобрести онлайн, пишет издание СЛУХ.

Концерт состоится 18 января 2022 года в Stereoplaza. Стоимость билетов – от 1999 гривень в фан-зоне и до 12 999 гривень в VIP-зоне.

Линдеманн ранее выступал с военным оркестром РФ и снял провокационный клип на тему российского советского наследия, а также клип на хит советского артиста "Мой любимый город" для фильма Тимура Бекмамбетова "Девятаев".

В августе 2021 года во время гастролей по заказу российских политиков в отель к Линдеманну наведались местные правоохранители.

В России неоднократно поднимали вопрос выдачи немцу российского гражданства за особую лояльность к стране.

Линдеманн родился в оккупированной СССР части Германии – Германской Демократической Республике. В интервью россиянам это время артист вспоминал как "гнетущую атмосферу и невозможность уехать из страны".

"Во-вторых, жесткая регламентированность жизни. Та же пионерская организация, в которой надо было состоять. В общем, все то, что было в Советском Союзе. Но на другой чаше весов – чувство братства и взаимопомощи", – рассказывал немец.

А на вопрос об отношении к санкциям ЕС против России за оккупацию части украинских территорий Линдеманн отвечал, уклоняясь: "Мы живем в очень тяжелое и страшное время. И неважно, в какой стране и на каком кусочке земли мы сейчас находимся. Во всем мире сейчас происходит бог весть что. И лучше не станет".

Кровавого диктатора "красного режима" Владимира Ленина фронтмен Rammstein называл "прекрасным", и что именно Ленин "в ответе за все, что творится сегодня в мире".

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Автор: Яна Ставская