За право принять у себя престижное музыкальное шоу соревновались Турин, Милан, Болонья, Римини и Пезаро.

Право провести престижный песенный конкурс Евровидение в мае 2022 года получил Турин.

Столица Пьемонта станет третьим городом Италии, где пройдет мероприятие после Неаполя (1965) и Рима (1991), говорится на сайте eurovision.

"Турин - идеальный город-хозяин 66-го конкурса песни Евровидение", - сказал супервайзер Евровидения Мартин Эстердал.

Кандидатура Турина, представленная прошлым летом мэром Кьяра Аппендино, была предпочтительнее кандидатур Милана, Болоньи, Римини и Пезаро.

Генеральный директор итальянской телекомпании Rai Карло Фуортес поделился впечатлением от выбора города: "Мы счастливы, что в Турине пройдет следующий конкурс песни Евровидение, международный фестиваль, любимый огромным количеством людей во всем мире".

Читайте такжеНазвано имя первого участника Евровидения 2022 (видео)Мэр Турина Аппендино напомнил, что в городе есть "помещения с подходящей вместимостью, расположенными в самом центре города и легко доступными". Еще один аргумент в пользу Турина заключается в том, что это "проверенная площадка для международных мероприятий".

Гранд-финал состоится в субботу 14 мая в PalaOlimpico, а полуфиналы - 10 и 12 мая.

Что посмотреть в Турине

Турин, расположенный у подножия Альп, славится своими галереями и музеями, парками и площадями, дворцами и замками, а также великолепными образцами архитектуры эпохи Возрождения, барокко, рококо, неоклассицизма и ар-нуво.

Евровидение-2022 в Италии

Италия получила право принимать Евровидение после победы ее представителя на конкурсе в Роттердаме. В мае рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Стоит отметить, что именно Maneskin прогнозировали победу букмекеры.

Это третья победа Италии в истории этого музыкального конкурса. И это будет первый конкурс Евровидение, который проведут в Италии за последние 30 лет.

Концерт Måneskin в Киеве

Группа Måneskin даст концерт 7 марта 2022 года в киевском клубе Stereoplaza. Продажа билетов стартовала 30 сентября.

Автор: Ирина Погорелая