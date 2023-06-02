В украинский прокат фильм выйдет 28 сентября 2023 года.

Вышел украинский трейлер научно-фантастического фильма "Создатель" (The Creator) от кинокомпании 20th Century Fox, который расскажет о подготовке человечества к войне с искусственным интеллектом.

Согласно официальному синопсису фильма, роль возглавить борьбу за выживание людей на планете выпадет закаленному в спецоперациях бывшему агенту спецназа Джошуа, который горюет из-за исчезновения своей жены. Его нанимают, чтобы выследить и убить так называемого Создателя – неуловимого архитектора прогрессивного искусственного интеллекта. Ходят слухи, что последний разработал таинственное оружие, способное положить конец войне... и всему человечеству. Поэтому Джошуа и команда элитных оперативников проникают в темное сердце оккупированной искусственным интеллектом территории. Однако там они выясняют, что оружие конца света, которое им поручили уничтожить, – это искусственный интеллект в виде ребенка.

Главные роли в фильме исполнили Джон Дэвид Вашингтон ("Тенет", "Малкольм и Мари", "Черный куклуксклановец"), Джемма Чан ("Вечные", "Безумно богатые азиаты", "Капитан Марвел"), Кен Ватанабе ("Начало", "Годзилла", "Мемуары гейши"), Стерджилл Симпсон ("Мертвые не умирают", "Охота"), Эллисон Дженни ("Красота по-американски", "Джуно", "Прислуга") и другие.

Режиссером и сценаристом "Создателя" выступил Гарет Эдвардс, который до этого снял фильмы "Годзилла" и "Бунтарь Один. Звездные Войны. История".

В украинский прокат фильм выйдет 28 сентября 2023 года.

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