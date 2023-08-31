Эти кинокартины помогут вам вспомнить школьные годы и подростковые приключения.

Уже завтра наступает 1 сентября, а вместе с ним - пора учебы и школы. У многих людей этот период вызывает ностальгию по детству и юности, а также по приключениям и авантюрам. Предлагаем ТОП-5 фильмов о школе, которые поднимут настроение и точно скрасят вечер. С ними вы забудете о грусти!

"Оторва"

"Убойная" комедия с Эммой Робертс вышла на экраны в 2008 году. Она рассказывает о 16-летней девушке, которую все знают как самую избалованную оторву. Ей приходится отправиться в новую школу, чтобы "исправить" свое поведение.

Там девушка-подросток понимает, что не сумеет гнуть свою линию. Учителя отказываются вестись на ее провокации и тогда оторве приходит в голову идея. Она находит новых друзей и затевает новые пакости.

"Дрянные девченки"

Комедия с Линдси Лохан была представлена еще в далеком 2004 году. В фильме показана "классическая" история о том, как девушка-подросток отправляется в новую школу и пытается занять свое место под солнцем. Юношеские интриги и разбитые сердца, соперницы и скандалы - жизнь 15-летней героини круто меняется в один момент.

Легкий фильм, который даже сейчас остается популярным, навеивает атмосферу школьных лет и вызывает смех. Вместе с тем в киноленте показано, как сложно подросткам адаптироваться в новых условиях.

"Школа рока"

Фильм с Джеком Блэком, вышедший в 2003 году, рассказывает о рокере, жизнь которого превратилась в катастрофу. Главный герой понимает, что его карьера разрушена. У него начинается непростой период, который омрачают еще и долги.

Из-за проблем с деньгами рокер решает стать учителем в частной школе. Изначально его "соблазняет" большая зарплата, однако вскоре герой понимает, что новая работа ему нравится. Помимо этого, музыкант решается на участие в конкурсе, победа в котором поможет ему закрыть все финансовые дыры.

"Чумовая пятница"

Еще одна комедия с Линдси Лохан, которая вышла на пике ее славы - в 2003 году. Актриса сыграла школьницу, которая сильно ссорится со своей мамой. Извечная проблема родителей и детей получает неожиданную развязку. Одним утром девочка просыпается в теле матери и понимает, что они "поменялись местами".

В ходе фильма подросток сталкивается со взрослыми проблемами. А мать девочки, которая проснулась в теле дочери, учится понимать подростковые "драмы". Сумеют ли они снова вернуться в свои тела - смотрите в фильме.

"Очень плохая училка"

"Разрывная" комедия с Кэмерон Диаз вышла на экраны в 2011 году. Она рассказывает об учительнице, которой откровенно плевать на свою работу. Героиня занята тем, что пытается решить свои проблемы в личной жизни.

Внезапно учительница знакомится со своим новым коллегой - привлекательным и богатым преподавателем. Она решается покорить мужчину, для этого "плохая училка" хочет увеличить грудь. Но денег на операцию нет, поэтому ей приходится срочно изменить свое отношение к работе, чтобы получить премию.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о новой комедии "Бродяги".

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