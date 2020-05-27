СМИ назвали имя режиссера, который будет снимать в космосе фильм с Томом Крузом

Даг Лайман известен по боевикам о Джейсоне Борне и фантастическому фильму «Грань будущего».

Режиссер Даг Лайман выступит постановщиком первого художественного фильма, снятого в космосе. Причастность к проекту ранее подтвердило NASA, в нем будет сниматься Том Круз.

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Имя постановщика картины сообщило Variety. Лайман известен по шпионской франшизе о Джейсоне Борне, а также по фантастическому боевику «Грань будущего» с Томом Крузом.

Лайман также напишет к фильму сценарий и выступит его продюссером, вместе с Томом Крузом. Подробности сюжета проекта неизвестны.

Предполагается, что производство фильма начнется нескоро – не только из-за сложностей подготовки съемочного процесса, но и из-за плотного рабочего графика Тома Круза.

Напомним, Том Круз вместе с Илоном Маском собираются снять первый фильм в космосе, свое участие в проекте подтвердило и NASA. В агенстве сообщили, что съемки состоятся на МКС.

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