Оксана Антонюк уже была соведущей "базара" в прошлом году.

В Вооруженных силах Украины опровергли информацию о том, что ведущей финансово поддерживаемого режимом Лукашенко и Россией "Славянского базара в Витебске" будет режиссер-постановщик ансамбля Вооруженных сил Украины Оксана Антонюк.

Читайте такжеСудья "Голоса страны" анонсировала выход нового клипаОб этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Так, Оксана Антонюк не собирается принимать участие в этом фестивале.

"Организаторы фестиваля не обращались лично к режиссеру-постановщику Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины Оксане Антонюк. Она не планировала и не собирается участвовать в мероприятии", - говорится в сообщении.

Скандал со "Славянским базаром"

В конце марта ввиду появления в медиа информации об участии ведущего общественного Тимура Мирошниченко в "Славянском базаре" в сети разгорелся скандал.

После этого Мирошниченко заявил, что не будет участвовать в событии, которое финансируется из бюджета Союзного государства Беларуси и России. Синхронно руководитель НОТУ Зураб Аласания написал в соцсети, что Мирошниченко увольняется.

Вслед за Мирошниченко от участия в фестивале отказался другой украинский ведущий – телеканала «Интер» – Андрей Доманский. Он отметил, что его кандидатуру действительно рассматривали, но "официального согласия с моей стороны не было и не будет".

Позже "Славянский базар в Витебске" объявил ведущей режиссера-постановщика ансамбля Вооруженных сил Украины Оксану Антонюк.

Оксана Антонюк уже была соведущей "базара" в прошлом году. Но в этом году, уверяет, приглашения не получала.

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Автор: Людмила Жерновская