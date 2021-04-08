В Вооруженных силах Украины опровергли информацию о том, что ведущей финансово поддерживаемого режимом Лукашенко и Россией "Славянского базара в Витебске" будет режиссер-постановщик ансамбля Вооруженных сил Украины Оксана Антонюк.
Читайте такжеСудья "Голоса страны" анонсировала выход нового клипаОб этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Так, Оксана Антонюк не собирается принимать участие в этом фестивале.
"Организаторы фестиваля не обращались лично к режиссеру-постановщику Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины Оксане Антонюк. Она не планировала и не собирается участвовать в мероприятии", - говорится в сообщении.
Скандал со "Славянским базаром"
- В конце марта ввиду появления в медиа информации об участии ведущего общественного Тимура Мирошниченко в "Славянском базаре" в сети разгорелся скандал.
- После этого Мирошниченко заявил, что не будет участвовать в событии, которое финансируется из бюджета Союзного государства Беларуси и России. Синхронно руководитель НОТУ Зураб Аласания написал в соцсети, что Мирошниченко увольняется.
- Вслед за Мирошниченко от участия в фестивале отказался другой украинский ведущий – телеканала «Интер» – Андрей Доманский. Он отметил, что его кандидатуру действительно рассматривали, но "официального согласия с моей стороны не было и не будет".
- Позже "Славянский базар в Витебске" объявил ведущей режиссера-постановщика ансамбля Вооруженных сил Украины Оксану Антонюк.
Оксана Антонюк уже была соведущей "базара" в прошлом году. Но в этом году, уверяет, приглашения не получала.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram