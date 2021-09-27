Джамала сменила имидж, на паркете появилась настоящая соблазнительница.

Известная украинская певица Джамала, которую регулярно критикуют за однообразность на шоу "Танцы со звёздами", станцевала ча-ча-ча с партнером Антоном Нестерко.

На паркет Джа вышла в белом парике с вьющимися волосами и в ярко-красном коротеньком платье с "экстремальным" декольте и открытой спиной.

Читайте такжеНа шоу "Танцы со звездами" едва не распалась пара (фото, видео)Такой откровенный образ - настоящая неожиданность для зрителей, ведь певица довольно скромная, она всегда предпочитает закрытые наряды как в жизни, так и на сцене.

Судья Макс Чмерковский отметил, что пара подняла ему настроение. "Сегодня была не Джамала. Ты сегодня была такая откровенная", - сказала Кухар.

"Ты прям секс, это было круто!" - прокомментировал номер Джамалы ведущий звездного балкона Женя Кот.

Номер Джамалы и Антона Нестерко

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 26 сентября, три пары попали в зону риска на шоу "Танцы со звездами", но по результатам голосование проект покинула пара Алексей Суровцев и Мария Колосова.

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Автор: Ольга Робейко