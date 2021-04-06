Ранее от участия в шоу отказались Тимур Мирошниченко и Андрей Доманский, а также ряд украинских звезд.

Финансово поддерживаемый режимом Лукашенко и Россией "Славянский базар в Витебске" объявил ведущей режиссера-постановщика ансамбля Вооруженных сил Украины Оксану Антонюк.

Об этом пишет Детектор медиа.

Читайте такжеСкандальный продюсер Вайнштейн обжаловал приговор по делу об изнасилованииОксана Антонюк уже была соведущей "базара" в прошлом году. Но в этом году, уверяет, приглашения не получала. Женщина утверждает, что пока пытается ничего не говорить и не планировать (мероприятие состоится 15 июля – УНИАН).

"Я считаю, что только искусство вообще способно что-то сделать, изменить ситуацию между народами. Когда были Дни культуры Украины на фестивале, я всегда принимала участие в нем. Что будет в этом году, я не знаю — будет ли день Украины, или нет, пока неизвестно. Последние двадцать лет я участвовала – но сейчас надо смотреть, какая будет ситуация и в нашей стране, и в Белоруси, которую я люблю, люблю ее народ", – ответила она, уточнив, что военной не является.

Скандал со "Славянским базаром"

В конце марта ввиду появления в медиа информации об участии ведущего общественного Тимура Мирошниченко в "Славянском базаре" в сети разгорелся скандал.

После этого Мирошниченко заявил, что не будет участвовать в событии, которое финансируется из бюджета Союзного государства Беларуси и России. Синхронно руководитель НОТУ Зураб Аласания написал в соцсети, что Мирошниченко увольняется.

Вслед за Мирошниченко от участия в фестивале отказался другой украинский ведущий – телеканала «Интер» – Андрей Доманский. Он отметил, что его кандидатуру действительно рассматривали, но "официального согласия с моей стороны не было и не будет".

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Автор: Яна Ставская