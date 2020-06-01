Шпионский фильм Нолана "Довод" будет готов к открытию кинотеатров

Нолан сообщил, что они заканчивают фильм, и он будет готов к открытию кинотеатров.

Новый шпионский боевик Кристофера Нолана "Довод" будет готов к открытию кинотеатров, когда бы они не открылись.

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По словам Нолана, он не может гарантировать точную дату релиза, но говорит, что "Довод" будет готов, когда Warner Bros. захочет его выпустить в прокат. Об этом сообщил сам режиссер, передает The Hollywood Reporter.

"Мы заканчиваем фильм, и фильм будет готов к открытию кинотеатров. Я думаю, на данном этапе это все, что можно сказать об этом точно", - сказал Нолан.

В настоящее время мировая премьера запланирована на 17 июля этого года. В то же время, стало известно, что Сан-Франциско, один из крупнейших рынков кинотеатров в мире, не собирается их открывать до середины августа из-за пандемии. Также, появилась информация, что Warner Bros. не собирается выпускать "Довод" в июле, если 80% мировых кинотеатров не будут открыты.

Главную роль в фильме исполнит Джон Дэвид Вашингтон. Также в фильме появятся Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон и Кеннет Брана.

Известно, что фильм расскажет историю о мировом шпионаже, однако подробностей сюжета не раскрывают. По словам Кристофера Нолана, в ленте много масштабных постановок, ожидаются сцены, снятые в семи странах мира, а также будет крутой актерский состав и декорации. Еще режиссер называл фильм "самым амбициозным". Во время съемок боевика разбили настоящий Boeing.

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