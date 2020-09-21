Фильм уже можно посмотреть / Скриншот YouTube
Сериал про евреев "Шиттс Крик" собрал максимальное количество статуэток "Эмми", которые когда-либо выигрывали ситкомы.
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Создатели фильма Юджин и Дэниел Леви являются представителями одной еврейской семьи. А вот в сериале они также сыграли отца и сына.
Картина рассказывает историю обанкротившейся еврейской семьи, которая вынуждена переехать в другой город из-за недостатка денег.
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