Точная дата релиза неизвестна – это произойдет после завершения проката в кинотеатрах.

Украинская драма "Как там Катя?", которая уже на следующей неделе выйдет в украинских кинотеатрах, была приобретена сервисом HBO Europe.

Как сообщила пресс-служба дистрибьютора Adastra Cinema, точная дата релиза фильма на одной из крупнейших стриминговой платформе мира будет известна позже. Однако точно известно, что это произойдет только после окончания всех этапов его международного и украинского проката.

"HBO – сверхмощный и престижный бренд. Их кураторский выбор всегда является гарантией качества для зрителя. Имею за честь то, что наша лента будет демонстрироваться вместе с работами признанных мировых мастеров", – прокомментировала новость режиссер и автор сценария ленты "Как там Катя?" Кристина Тинькевич.

В то же время продюсер фильма Ольга Матат считает приобретение фильма сервисом HBO Europe хорошей новостью для всего украинского кино.

"Очень рада, что нашу ленту получат возможность увидеть не только во всех кинотеатрах Украины, но и в Европе. Тот факт, что один из крупнейших стриминговых сервисов мира купил нашу ленту является положительным сигналом для украинских авторов, исполнителей и продюсеров. Украинские фильмы все больше достигают реальной популярности в Европе и в целом в мире, что открывает нам большие перспективы", – заявила она.

О чем фильм "Как там Катя?"

Фильм рассказывает о враче скорой помощи и одинокой матери Анне, которая является опорой для своей семьи – сестры, матери и единственной дочери Кати. Анна – сильная женщина, которая планирует подарить своему ребенку лучшую жизнь, чем у нее. Но произошла неожиданная и шокирующая трагедия, которая может все разрушить и оставить героиню в одиночестве с равнодушной системой и безграничной потерей.

Лента стала полнометражным дебютом украинского режиссера Кристины Тинькевич, выросшим из ее одноименного короткометражного фильма 2016 года.

Мировая премьера фильма состоялась на 75-м кинофестивале в Локарно в конкурсной программе Concorso Cineasti del presente, где он получил две награды: специальный приз жюри Ciné+ и приз за лучшую актерскую игру для Анастасии Карпенко, сыгравшей роль Анны. Позже лента получила победу в Национальном полнометражном конкурсе 52-го КМКФ "Молодость"

Интересные факты о фильме вы можете почитать в нашем отдельном материале.

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