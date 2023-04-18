Релиз сериала переносился из-за череды скандалов на съемочной площадке.

HBO выпустил новый трейлер скандального сериала "Идол" (The Idol) с Лили-Роуз Депп и The Weeknd и объявил, что шоу стартует 4 июня 2023 года на новом стриминговом сервисе Max.

В центре сюжета окажутся восходящая поп-звезда Джослин и гуру самосовершенствования и лидер современного культа Тедрос, между которыми завязываются сложные страстные отношения. Параллельно шоу исследует реалии музыкального бизнеса.

Для 23-летней дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради это уже не первая роль в кино ("Король", "Трафик"), однако на телевидении она появится впервые. А вот для The Weeknd (настоящее имя Эйбел Тесфайе) это будет практически дебют в игровом кино – до этого он появлялся на экране в нескольких проектах лишь в роли самого себя.

Также в сериале задействованы Сюзанна Сон ("Красная ракета"), Джейн Адамс ("Жеребец", "Хитрости"), Дэн Леви ("Шиттс Крик"), а также участница K-pop-группы Blackpink Ким Дженни, певец и видеоблогер Трой Сиван, певец Мозес Самни и другие.

Режиссером сериала выступил Сэм Левинсон, до этого снявший популярный сериал "Эйфория" с Зендеей, а также фильмы "Малкольм и Мари" и "Нация убийц".

Скандалы вокруг сериала "Идол"

Основные съемки сериала начались в ноябре 2021 года, а выпустить его планировали до конца 2022 года. Однако в апреле 2022 года стало известно, что режиссер Эми Сайметц, которая должна была снять все эпизоды шоу, покинула проект из-за творческих разногласий с Левинсоном и The Weeknd. На тот момент уже было снято примерно 80% сериала. В итоге сам Левинсон взял на себя режиссерские обязанности Сейметц.

Причиной разногласий сразу несколько источников назвали недовольство The Weeknd изначальным сюжетом – якобы тот хотел смягчить "культовый" аспект истории и был против того, что сериал "слишком сильно склоняется к женской перспективе". В итоге Левинсон переписал сюжет сериала, отказавшись от подхода Сейметц к истории, где в центре была проблемная старлетка, ставшая жертвой хищного деятеля индустрии и желающая стать самостоятельной. Вместо этого на экране решили изобразить историю любви с более сильным акцентом на сексуальном содержании и наготе.

При этом ряд источников сообщали, что такой поворот сюжета вызвал серьезное недовольство среди многих учасников съемочной площадки, часть из которых в итоге покинули проект. Среди прочего, его раскритиковали за эстетизацию абьюза и сексуального насилия, тогда как изначально это должна была стать более феминистическая история.

13 апреля 2023 года стало известно, что премьера сериала "Идол" состоится на Каннском кинофестивале в мае этого года.

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