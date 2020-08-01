Сериал "Чернобыль" получил премию BAFTA как лучший мини-сериал

Мини-сериал «Чернобыль» рассказывает о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и расследовании ее причин.

Сериал «Чернобыль», снятый американским телеканалом HBO и британской телесетью Sky, стал лучшим мини-сериалом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Церемония награждения прошла в Лондоне.

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Мини-сериал «Чернобыль» рассказывает о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и расследовании ее причин. Премьера состоялась в 2019 году.

Британский актер Джаред Харрис, который сыграл академика Валерия Легасова, получил награду в категории «Лучшая мужская роль», сообщается на сайте премии.

Ранее сериал выиграл в десяти номинациях премии Emmy, включая лучший мини-сериал, лучшую режиссуру, лучший сценарий и лучшую операторскую работу. Также «Чернобыль» победил в номинации «Лучший телесериал или телефильм» премии «Золотой глобус», а актер Стеллан Скарсгард получил награду за роль Бориса Щербины.

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