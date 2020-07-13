“Секс, инста и ВНО”: стартовали съемки нового сериала о зумерах

Творческая группа шоу взялась за экранизацию истории о мире современных подростков и их проблем.

13 июля команда 1+1 Digital Studios начала съемки новой 12-серийной teen-dramedy под названием «СЕКС, ІНСТА і ЗНО». Это первый украинский сериал о поколении Z, созданный специально для VOD-платформы.

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Творческая группа «СЕКС, ІНСТА і ЗНО» во главе с Заслуженным деятелем искусств, режиссёром Антонио Лукичем, а также руководителем 1+1 Digital Studios и автором идеи Ириной Никончук приступили к экранизации истории о мире современных подростков и их проблем. Главным продюсером сериала выступила директор 1+1 Digital и Инновации Анна Ткаченко.

По сценарию, созданному креативным союзом Евгении Бабенко и Павла Острикова, основные события разворачиваются под хиты Макса Барских, который является одним из исполнителей, представляющих голос нового поколения. В центре событий четверо персонажей и их ближайшие друзья, у которых, помимо классических забот generation Z, еще и экзамены на носу.

«История о подростках, встревоженных предстоящим ЗНО, сразу же привлекла меня своей честностью и попыткой поговорить со зрителем о серьёзном — но легко, без лишнего пафоса и с юмором. Когда я прочитал сценарий, сразу же встревожился и сам, поэтому заранее предупредил всех участников съёмочного процесса: главное не испортить эту историю. Сериал обещает быть захватывающим, смешным и провоцировать у зрителя целый спектр эмоций и чувств. Поэтому мне кажется, что смотреть его нужно будет с осторожностью: есть огромный риск влюбиться в главных героев», — говорит Антонио Лукич, режиссёр «СЕКС, ІНСТА і ЗНО».

В поиске нетривиальных характеров кастинг-директор проекта Алла Самойленко обратила внимание на студентов КНУТКТ им. И. Карпенко-Карого — Ганнусю Ярмоленко, Андрея Максимова, Соню Слюсаренко, Карину Черчевич, Виталия Зеленого, Любаву Шоклю, Юрия Рекса и Григория Наумова, которые сыграют основные роли. Зритель увидит в сериале и уже знакомые ему лица: Наталию Васько и Ирму Витовскую. Поколение Z порадует камео Insta-кумиров Ирины Кудашовой (сериал «Школа») и Юлии Гамалий (группа Open Kids).

Поскольку сериал создается специально для онлайн-платформы, в нем максимально реально, местами жёстко и без «фильтров» показано, как и чем живёт поколение Z, а вещи называются своими именами без цензуры. Это даёт возможность сохранить индивидуальность героев и донести нужные месседжи аудитории — подросткам, их родителям, педагогам.

«Мы стремились создать сериал о проблемах подростков, их страхах, истинных скрытых желаниях и неуверенности во всем. Когда работали над форматом и идеей, провели множество интервью с подростками, чтобы узнать о том, что на самом деле является для них проблемами, и вложили это в сюжет и характеры героев. Поэтому в сериале будет много реальных историй, которые нам доверили 16-летние ребята. Это будет честный, откровенный и смешной рассказ о взрослении в Украине», — говорит руководитель 1+1 Digital Studios Ирина Никончук.

Чтобы привлечь внимание к тому, что волнует старшеклассников и выпускников, старту съемок предшествовала социальная акция. В воскресенье 12 июля в Киеве произошло несколько молчаливых демонстраций подростков в медицинских масках, крест-накрест заклеенных черным скотчем. В руках они держали картонные таблички с написанными от руки манифестами о том, что их волнует больше всего, а также загадочной подписью @sex_insta_zno, по которой все желающие могли отыскать в Instagram одноименную страницу с интригующим контентом. Эта акция — сигнал о нерешенной проблеме поколений и о том, что голос нового — Z — часто остается без внимания.

«Наши подростки сегодня тоже имеют свой голос, и несмотря на большую свободу, которой они обладают в настоящее время, они все ещё сталкиваются с давлением, непониманием, неприятием и навязыванием им неприемлемых для них взглядов на мир. Тем не менее, их голос сегодня — это голос нашего будущего. А значит стоит не отрицать, игнорировать или бороться, а попытаться услышать, разобраться и понять. Что мы и попытались сделать в нашем сериале», — говорит Анна Ткаченко, директор 1+1 Digital и Инновации, главный продюсер сериала.

Премьера «СЕКС, ІНСТА і ЗНО» состоится на 1+1 video осенью 2020 года. Сериал будет доступен зрителям по подписке. Предпродажа по специальной early bird цене начнется в середине октября.

Официальная страница сериала в Instagram: @sex_insta_zno

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