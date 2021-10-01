Такую идею предложил актер Бен Уишоу. Он советует продюсерам франшизы присмотреться к ЛГБТ-актерам.

После выхода 25-го фильма бондианы под названием "Не время умирать", в котором актер Дэниэл Крэйг в последний раз сыграл агента 007, в Сети начали гадать, кто после него получит эту легендарную роль.

В частности, роль пророчат звезде сериала "Бриджертоны" Реге Пейджу, а сам Крэйг хотел бы видеть в этом амплуа кого угодно, только не женщину.

Альтернативную идею предложил актер Бен Уишоу. Он советует продюсерам франшизы присмотреться к ЛГБТ-актерам. По его мнению, такой поступок был бы смелым и необычным, а значит, привлек бы новую волну внимания к персонажу.

Читайте также"Не время умирать": в Лондоне прошла премьера последнего Бонда с Крейгом (фото, видео)"Я действительно считаю, что мы должны работать над созданием мира, в котором каждый может играть кого угодно. Это было бы по-настоящему захватывающе, если бы при выборе кандидата на такую роль сексуальная ориентация не имела бы значения. Думаю, это был бы настоящий прогресс", - сказал Уишоу в беседе с журналом Attitude.

Сейчас на эту роль с таким бэкграундом лучше всего подходят Люк Эванс, известный по франшизе "Форсаж", а также Джонатан Бэйли из "Доктора Кто", считает Уишоу. Он отметил, что оба актера сильно выросли в творческом плане за последние пять лет и явно достойны сыграть Бонда, передает popcornnews.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября в Лондоне прошла мировая премьера нового фильма об агенте британской разведки Джеймсе Бонде "Не время умирать".

"Не время умирать" - 25-й в серии фильмов про Бонда и пятый фильм Бондианы, в котором главную роль исполнил Дэниел Крейг - она стала для него последней. По словам продюсера франшизы Барбары Брокколи, замену ему начнут искать только в следующем году.

Автор: Виолетта Орлова