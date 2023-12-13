Нетолерантная комедия о предубеждениях украинцев к ЛГБТ-сообщества выходит на экраны в следующем году, ко Дню влюбленных.

Вышел трейлер комедии "Уроки толерантности", созданной по пьесе Игоря Билица "Гей-парад".

"Для нас было важно найти актера с существующим мужским стержнем, в противовес клише чопорного и женственного гея. Чтобы он не был "гейским" геем, а был мужчиной, которому просто нравятся мужчины и который, в свою очередь, может понравиться и женщинам. Также мы опирались на прототип реального гея, нашего знакомого, который выглядит маскулиннее многих гетеросексуалов. Для нас было важным, чтобы Василий предстал перед семьей Найдюков, да и впоследствии перед зрителями, как привычный для них человек, ничем от них не отличающийся, кроме половых предпочтений", - рассказал режиссер и соавтор сценария фильма Аркадий Непиталюк.

Создатели фильма подчеркивают, что благодаря чрезмерной сатире и острому высмеиванию триггерных тем, пытаются помочь обществу спокойнее реагировать на непонятные вещи, стать терпимыми друг к другу, дойти до понимания, признать собственные ошибки, переоценить ценности и проявить любовь к ближнему.

"Уроки толерантности" - трейлер

"Уроки толерантности" - сюжет

Заурядную украинскую семью Найдюков, а особенно ее мужскую половину, годами запугивали страшными "чужеземскими" геями. Они привыкли высмеивать любую инаковость и агрессивно воспринимать непонятные вещи. Только здесь появляется государственная программа евроинтеграции "Уроки толерантности", которая предлагает льготы семьям, при условии, что в их доме некоторое время поживет представитель ЛГБТ-сообщества. Рациональный расчет перевешивает страх и лицом к лицу встречается с одним и тем же геем...Будет ли реальность такой же, как ожидание?

Одного из главных героев фильма, которого и опасаются из – за евроинтеграционных экспериментов, - гея Васю- сыграл актер театра и кино Акмал Гурезов. По сюжету, своим "нетипичным" поведением, он разрушает мировосприятие семьи Найдюков, которая, под влиянием окружения, имела совершенно иное представление о геях и всем сообществе ЛГБТ.

Главные роли в фильме сыграли известные украинские актеры театра и кино Елена Узлюк, Александр Пискунов, Александр Ярема, Каролина Мруга, Борис Георгиевский, Нина Набока.

Кинотеатральную дистрибуцию ленты будут осуществлять FILM.UA Distribution и Киномания.

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