Стриминговый сервис Hulu продлил сериал «Рассказ служанки» на пятый сезон.

Читайте такжеNetflix снимет фильм по роману РемаркаОб этом пишет The Hollywood reporter.

Четвертый сезон из-за пандемии выйдет в 2021 году и будет состоять из 10 серий, что соответствует количеству серий первого сезона, но меньше второго и третьего.

Точная дата выхода пятого сезона пока неизвестна.

«Мы очень благодарны Hulu и MGM за то, что шоу вернется с пятым сезоном, а также нашим преданным поклонникам за поддержку. Мы очень рады, что сможем продолжить этот рассказ вместе с нашим невероятным актерским составом и всей командой. Не могу дождаться, чтобы вернуться в эфир с четвертым сезоном в следующем году», - сказал создатель сериала Брюс Миллер.