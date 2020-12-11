Стриминговый сервис Hulu продлил сериал «Рассказ служанки» на пятый сезон.
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Четвертый сезон из-за пандемии выйдет в 2021 году и будет состоять из 10 серий, что соответствует количеству серий первого сезона, но меньше второго и третьего.
Точная дата выхода пятого сезона пока неизвестна.
«Мы очень благодарны Hulu и MGM за то, что шоу вернется с пятым сезоном, а также нашим преданным поклонникам за поддержку. Мы очень рады, что сможем продолжить этот рассказ вместе с нашим невероятным актерским составом и всей командой. Не могу дождаться, чтобы вернуться в эфир с четвертым сезоном в следующем году», - сказал создатель сериала Брюс Миллер.
Hulu опубликовал промо-видео, в котором анонсировал пятый сезон.
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