Ведущий уверен, что это будет очень яркий сезон романтического шоу.

Накануне старта нового сезона шоу "Холостячка" со Златой Огневич всплыли новые подробности о проекте. Зрителей ждет немало сюрпризов.

Читайте такжеЭллерт высказал свое мнение о новой "холостячке" Злате Огневич (видео)Так, в "Холостячке-2" будет 12 эпизодов, а не 9. А еще за сердце главной героини поборется большее количество участников - 25 мужчин (в первом сезоне было 16). Об этом рассказал ведущий проекта Григорий Решетник в интервью, опубликованном на Instagram-странице шоу "Холостячка".

Также ведущий сравнил двух "холостячек" - Ксению Мишину в первом сезоне и Злату Огневич во втором. По его словам, обе девушки любит экстрим.

"Ксения сразу очень эмоциональная, а Злата эмоциональность проявляет на свиданиях", - говорит Решетник.

По его словам, во втором сезоне проекта будет больше взрослых и серьезных мужчин, у многих уже есть дети.

"Она очень творческая, очень преданная и... она очень легко влюбляется", - охарактеризовал Григорий Злату.

"Холостячка" со Златой Огневич: что известно о шоу и участниках

Посмотреть шоу "Холостячка" онлайн можно будет уже 17 сентября в 19:00 на СТБ.

в 19:00 на СТБ. На шоу пришел официант из Черновцов Вениамин, который переехал в Лондон и там открыл собственный ресторан.

Также за сердце "холостячки" будет бороться стоматолог Роман из Киева.

Еще один претендент на руку и сердце певицы - рекордсмен Америки по фридайвингу, 37-летний бизнесмен и владелец IT-компании Андрей Хветкевич.

Автор: Ольга Робейко