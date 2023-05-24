Эти истории вызывают мурашки по коже.

Если вы давно хотели посмотреть классный фильм с небанальным сюжетом, то представляем вашему вниманию подборку из пяти кинолент, где в основе сюжета лежит мотив мести и расплаты. Эти фильмы невозможно смотреть без эмоций. Они вызывают волнение, огромный интерес и сопереживание.

Снегоуборщик

Фильм 2019 года рассказывает историю мистера Коксмана. Он - примерный семьянин и уважаемый человек, который живет, соблюдая принятые в обществе ценности. Его жизнь в корне меняет трагическое событие - его сына убивают. Коксман узнает, что смерть ребенка - дело рук наркоторговцев. Теперь его главная миссия - найти и заставить всех причастных ответить. В процессе поиска виновников Коксман сталкивается с неожиданными препятствиями.

Британский психопат

Главный герой фильма - британец Кейн. Его брат Линкольн - известный в городе банкир, который работает нечестно, давая людям займы под огромные проценты, которые потом "выбивает". Кейн обращается к брату за помощью - ему нужны деньги на открытие собственного спортзала. Линкольн деньги не даёт, но предлагает их заработать, толкая родственника на преступление.

Кейн попадает в тюрьму, где его регулярно избивают и даже пытаются убить. В этом всем замешан его родной брат. Но главный герой терпит и ищет выход из ситуации, ведь им движет мощное желание отомстить.

Девушка, подающая надежды

Кассандра - студентка университета, умница, красавица и отличница. Она мечтает стать врачом, однако жизнь преподносит ей испытания. Теперь Кассандра вынуждена вести двойную жизнь: днём - учиться, ночью - охотиться за беспринципными мужчинами.

Стоит отметить, что в 2021 году данная кинолента была номинирована на "Оскар".

Жажда смерти

Пол Керси - успешный хирург и примерный семьянин. Он очень любит свою жену и дочь, и доволен той размеренной и спокойной жизнью, которая у него есть. Однако в один миг все рушится.

Когда Пол был на работе, в его дом ворвались грабители. Они убили жену, а дочь после нападения впала в кому. Керси взбешен из-за того, что полиция бездействует, поэтому он решает брать инициативу в свои руки. Пол крадет оружие и подаётся на поиски убийц жены, разгуливающих на свободе.

К слову, главную роль в фильме "Жажда смерти" исполнил известный актер Брюс Уиллис, который сейчас борется с деменцией.

Одним меньше

Жена и дочь Виктора погибают от рук криминального авторитета. Мужчина, одержимый местью, готов на все, чтобы виновник понес наказание.

Виктор решает действовать слаженно и медленно. Он втирается в доверие к верхушке криминального мира и попадает в их банду. План выглядит идеальным до тех пор, пока Виктор не сталкивается с Беатрис. Она - единственная, кто знает тайну Виктора, а значит может его этим шантажировать.

Напомним, оскароносный Шон Пенн снимется в украинском фильме.

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