Вторым по количеству наград стал фильм «Девочки» Себастьена Лифшица о дружбе двух школьниц из разных социальных классов.

Комедийная драма «Счастливо оставаться» Альбера Дюпонтеля стала лучшим фильмом на 46-й церемонии вручения 46-й кинопремии «Сезар» в Париже.

Читайте такжеСовет французской Академии киноискусств ушел в отставку из-за фильма ПоланскиКроме этого, фильм получил награды за лучшие режиссуру, сценарий, декорации, работу оператора и актера второго плана. Всего же данный фильм был выдвинут на 12 номинаций.

Вторым по количеству наград стал фильм «Девочки» Себастьена Лифшица о дружбе двух школьниц из разных социальных классов. Он признан лучшим среди документальных, также отмечены звук и монтаж картины.

Приз за лучшую мужскую роль получил Сами Буаджила (фильм «Сын»), лучшей актрисой стала Лор Калями («Антуанетта в Севенне»), сообщает kommersant.

Сюжет фильма "Счастливо оставаться"

Когда 43-летняя парикмахерша Сюз Траппэ узнает, что серьезно больна, она решается найти своего ребенка, от которого была вынуждена отказаться, когда ей было всего 15 лет. Во время безумных бюрократических поисков она встречается с Жаном-Баттистом, Джей Би, выгоревшим от работы 50-летним мужчиной, и Месье Блином, слепым архивариусом, склонным к чрезмерной сумасбродности. Неудачливое трио отправляется в уморительное и трогательное путешествие по городу в поисках давно потерянного ребенка Сюз.

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Автор: Ирина Погорелая