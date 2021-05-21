Премьера фильма запланирована на 1 июля.

Стриминговый сервис HBO Max показал тизер новой картины известного американского режиссера Стивена Содерберга «Без лишних движений» (No Sudden Move).

Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.

В картине сыграли Дон Чидл, Бенисио Дель Торо, Дэвид Харбор, Эми Сайметц и другие актеры.

«Без лишних движений»: тизер

«Без лишних движений»: что еще известно о фильме

Съемки картины начались 28 сентября 2020 года в Детройте.

Премьера запланирована на 1 июля на платформе HBO Max.

Сюжет. Действие триллера разворачивается в Детройте в 1955 году. В нем расскажут о группе мелких преступников, которые должны по заказу украсть неизвестный документ. Потерпев неудачу, они пытаются найти заказчика и понять, зачем ему понадобились эти бумаги.

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Автор: Катерина Шварц