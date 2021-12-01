Премьера нового сезона запланирована на 9 декабря 2021 года.

Совсем скоро киноманы смогут увидеть продолжение культового сериала "Секс и город", который выйдет на HBO Max. А пока есть возможность насладиться официальным трейлером.

Продолжение сериала будет называться "И просто так", а к своим ролям вернутся Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Также в новых эпизодах можно будет познакомиться с подружками главных героинь. Всего будет 10 серий.

В новом сезоне зрители увидят, как героини изменились за 20 лет и как поменялась их дружба. Стоит отметить, что легендарная четверка подруг соберется не вся. Актриса Ким Кэтролл, которая играла роль Саманты, отказалась участвовать в проекте. Таблоиды говорят, что из-за давнего конфликта с партнершей по съемкам Сарой Джессикой Паркер.

Напомним, ранее Сара Джессика Паркер жестко ответила критикам своей внешности. 56-летняя артистка считает критику ее внешности женоненавистнической болтовней.

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Автор: Диана Могилевич