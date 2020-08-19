Более 170 музыкантов сыграли концерт возле Национального музея истории Украины в Киеве

Сейчас в разных уголках Украины проходят записи концертов выдающихся музыкальных коллективов.

На Пейзажной аллее в Киеве состоялся масштабный концерт классической музыки.

Об этом стало известно из социальных сетей.

Как сообщила с места события основательница фонда «Открытая музыка города» Мария Дидковская, на Пейзажной аллее проходили съемки грандиозного концерта «Ода независимости» ко Дню Независимости.

«Это не совсем концерт, ведь, как видите, нет зрительских мест, как и, собственно, зрителей. Сейчас мы готовим действительно грандиозный концерт классической музыки, к которому сможет присоединиться вся Украина! Он состоится 24 августа по случаю Дня независимости в парке Шевченко. Но это не будет концерт в традиционном понимании - это будет сочетание оффлайн и онлайн форматов, когда на большом экране под открытым небом и одновременно на YouTube-канале Classic Picnic и на светском портале JetSetter.ua транслировать выступления одних из лучших музыкальных коллективов и композиторов Украины», - поделилась Мария Дидковская.

На официальной странице Classic Picnic также сообщается, что под руководством режиссера Елены Савчук сейчас в разных уголках Украины проходят записи концертов выдающихся музыкальных коллективов. К инициативе уже присоединились прославленные коллективы из Киева, Харькова, Львова и Одессы. В частности, выступят:

Национальная заслуженная академическая капелла Украины «Думка»

Национальный академический симфонический оркестр Украины

Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. Лысенко

Львовская национальная филармония

Академический камерный оркестр «Виртуозы Львова»

Национальный одесский филармонический оркестр

«Мы ежегодно поддерживаем культурный проект Сlassic Picnic и талантливые творческие коллективы, которые популяризируют музыкальную культуру в нашем обществе. Многие даже не представляют, какой многогранной может быть классическая музыка. Поэтому добро пожаловать на концерт, который позволит вам окунуться в атмосферу искусства и насладиться творчеством известных музыкальных коллективов и композиторов», - прокомментировала идею соцпроекта председатель Шевченковской райгосадминистрации Олег Гаряга.

Напомним, что фонд «Открытая Музыка Города» - это проект и одноименный благотворительный фонд, целью которого популяризация классической музыки, повышение музыкального образования граждан и формирования сознательного общества посредством культурных инициатив.

Присоединиться к событию можно будет оффлайн - трансляция на большом экране в парке Тараса Шевченко (конечно же, на безопасном дистанции и с соблюдением масочного режима), а также онлайн на официальном Facebook странице Classic Picnic и портале Jetsetter.ua.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН