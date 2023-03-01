Очередная экранизация известной детской сказки выйдет на Disney+ 28 апреля 2023 года.

Walt Disney Studios предствила первый трейлер и объявила дату выхода приключенческого фэнтези "Питер Пэн и Венди" (Peter Pan & Wendy), главную роль в котором исполнила дочь Милы Йовович Эвер Андерсон.

Очередная экранизация известной детской сказочной повести Джеймса Мэтью Барри о детях, которые не хотят взрослеть, выйдет на Disney+ уже 28 апреля 2023 года.

Как и в классическом диснеевском мультфильме "Питер Пэн" 1953 года, в предстоящем фильме дети Венди, Джон и Майкл отправляются на поиски приключений вместе с мальчиком Питером Пэном, который умеет летать и не взрослеет, в сказочную страну Неверленд. Там они встречают других детей, которые хотят оставаться маленькими навсегда, знакомятся со своенравной феей Динь-Динь и противостоят пиратам во главе с Капитаном Крюком.

Роль Венди в новой экранизации исполнила юная актриса Эвер Андерсон, дочь голливудской звезды украинского происхождения Милы Йовович и режиссера оригинальной франшизы "Обитель зла" Пола Андерсона. Нынче 15-летняя Эвер впервые появилась в кино в 2016 году, сыграв в фильме "Обитель зла: Финальная битва" юную версию героини своей матери (сходство между ними действительно невероятное). Позже она сыграла юную Наташу Романову в фильме "Черная вдова". "Питер Пэн и Венди" – ее третья работа в кино.

Питера Пэна сыграл британский актер Александр Молони, для которого это первая главная роль в масштабном проекте. Роль Капитана Крюка досталась голливудской звезде Джуду Лоу ("Талантливый мистер Рипли", "Молодой Папа", "Шерлок Холмс"), а феи Динь-Динь – Яре Шахид, которая прославилась благодаря сериалу Black-ish.

Режиссером фильма выступил Дэвид Лоури, который до этого снял приключенческий фэнтези "Дракон Пита", хоррор-драму "История призрака" и мрачную фэнтези-притчу "Легенда о Зеленом рыцаре".

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