14 декабря вышли в эфир две первые серии сериала "Первые ласточки: Zависимые". Это второй сезон популярного сериала "Первые ласточки" в жанре триллера, детектива и подростковой драмы.
Первый сезон вышел в ноябре 2019 года. Он получил большую популярность в Украине и был признан лучшим украинским мини-сериалом. Сюжет сериала рассказывал о расследовании убийства школьницы её одноклассницами. А 2 марта Новый канал объявил, что сериал продолжится на второй сезон.
"Первые ласточки: Zависимые" - основная информация
В продолжении сериала создатели сериала откажутся от формата первого сезона и расскажут совсем другую историю. Главные роли исполнят звезды первого сезона - теперь они сыграют не школьников, а студентов журфака.
Название сезона говорит о том, что каждый герой сериала будет зависим от чего-либо. Сначала зрителю покажут героя в привычном образе, а затем раскроют новые стороны его личности.
Сериал будет выходить в эфир на Новом канале, а позднее станет доступен на Ютубе и других сайтах. Планируется 8 серий, которые должны выйти в декабре.
"Первые ласточки: Zависимые" - сюжет сериала
Студенты журфака живут своей обычной жизнью: ходят на пары, влюбляются, устраивают вечеринки и подрабатывают после учебы. Обычную жизнь университета прерывает убийство - в туалете нашли тело студента Ивана Кожуха. Полиция считает, что парень совершил самоубийство, а потому быстро закрывает дело. А вот преподавательница Кира Зотова убеждена, что это убийство. Она хочет расследовать это дело вместе с некоторыми студентами.
Актеры сериала "Первые ласточки: Zависимые"
- Виктория Литвиненко – преподавательница Кира Зотова. Мастер журналистских расследований. Втайне любит одеваться в латекс и проводит ночь с одним из студентов, не зная, кто он. Инициирует расследование по поиску убийцы студента. В первом сезоне играла Ольгу Макарову.
- Александр Рудинский – студент Алексей Сметанин. Парень из бедной семьи, который подрабатывает курьером ночью, чтобы оплатить обучение. В первом сезоне играл Ника Маслова.
- Максим Самчик – студент и боец без правил Влад Якименко. Ранее сыграл Федю и Сашу Макаровых.
- Олег Гоцуляк – убитый парень Иван Кожух.
- Таисия-Оксана Щурук – студентка Альбина Харткипер. Снимает блог, в котором раздевается на камеру. В первом сезоне известна как Катя Счастливая.
- Анастасия Рула – скромница из многодетной семьи Ева Чечель.
- Максим Девизоров – Назар Левицкий. В первом сезоне был Денисом Дениденко.
- Александр Бегма – Егор Калита. Антон Счастливый из первого сезона.
- Анастасия Пустовит – Карина Вознюк
- Роман Ясиновский – Семен
- Олена Стефанська
- Виталий Салий
- Ада Роговцева
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