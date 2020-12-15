Премьера второго сезона популярного сериала открылась 14 декабря.

14 декабря вышли в эфир две первые серии сериала "Первые ласточки: Zависимые". Это второй сезон популярного сериала "Первые ласточки" в жанре триллера, детектива и подростковой драмы.

Первый сезон вышел в ноябре 2019 года. Он получил большую популярность в Украине и был признан лучшим украинским мини-сериалом. Сюжет сериала рассказывал о расследовании убийства школьницы её одноклассницами. А 2 марта Новый канал объявил, что сериал продолжится на второй сезон.

"Первые ласточки: Zависимые" - основная информация

В продолжении сериала создатели сериала откажутся от формата первого сезона и расскажут совсем другую историю. Главные роли исполнят звезды первого сезона - теперь они сыграют не школьников, а студентов журфака.

Название сезона говорит о том, что каждый герой сериала будет зависим от чего-либо. Сначала зрителю покажут героя в привычном образе, а затем раскроют новые стороны его личности.

Сериал будет выходить в эфир на Новом канале, а позднее станет доступен на Ютубе и других сайтах. Планируется 8 серий, которые должны выйти в декабре.

"Первые ласточки: Zависимые" - сюжет сериала

Студенты журфака живут своей обычной жизнью: ходят на пары, влюбляются, устраивают вечеринки и подрабатывают после учебы. Обычную жизнь университета прерывает убийство - в туалете нашли тело студента Ивана Кожуха. Полиция считает, что парень совершил самоубийство, а потому быстро закрывает дело. А вот преподавательница Кира Зотова убеждена, что это убийство. Она хочет расследовать это дело вместе с некоторыми студентами.

Актеры сериала "Первые ласточки: Zависимые"

Виктория Литвиненко – преподавательница Кира Зотова. Мастер журналистских расследований. Втайне любит одеваться в латекс и проводит ночь с одним из студентов, не зная, кто он. Инициирует расследование по поиску убийцы студента. В первом сезоне играла Ольгу Макарову.

– преподавательница Кира Зотова. Мастер журналистских расследований. Втайне любит одеваться в латекс и проводит ночь с одним из студентов, не зная, кто он. Инициирует расследование по поиску убийцы студента. В первом сезоне играла Ольгу Макарову. Александр Рудинский – студент Алексей Сметанин. Парень из бедной семьи, который подрабатывает курьером ночью, чтобы оплатить обучение. В первом сезоне играл Ника Маслова.

– студент Алексей Сметанин. Парень из бедной семьи, который подрабатывает курьером ночью, чтобы оплатить обучение. В первом сезоне играл Ника Маслова. Максим Самчик – студент и боец без правил Влад Якименко. Ранее сыграл Федю и Сашу Макаровых.

– студент и боец без правил Влад Якименко. Ранее сыграл Федю и Сашу Макаровых. Олег Гоцуляк – убитый парень Иван Кожух.

– убитый парень Иван Кожух. Таисия-Оксана Щурук – студентка Альбина Харткипер. Снимает блог, в котором раздевается на камеру. В первом сезоне известна как Катя Счастливая.

Анастасия Рула – скромница из многодетной семьи Ева Чечель.

– скромница из многодетной семьи Ева Чечель. Максим Девизоров – Назар Левицкий. В первом сезоне был Денисом Дениденко.

– Назар Левицкий. В первом сезоне был Денисом Дениденко. Александр Бегма – Егор Калита. Антон Счастливый из первого сезона.

– Егор Калита. Антон Счастливый из первого сезона. Анастасия Пустовит – Карина Вознюк

– Карина Вознюк Роман Ясиновский – Семен

– Семен Олена Стефанська

Виталий Салий

Ада Роговцева

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Автор: Екатерина Пулатова