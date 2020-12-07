Новый драматический мини-сериал от НВО собрал много положительных отзывов.

Новый драматический сериал "Отыграть назад" от HBO завоевал любовь зрителей всего мира и стартовал успешнее, чем знаменитая "Игра престолов". Обаятельный дуэт Хью Гранта и Николь Кидман и напряженный сюжет о гниении внешне идеальной американской семьи поразил зрителей.

Основная информация о сериале

Жанр: драма, триллер, детектив

Количество эпизодов: 6 серий

Длина серии: 50-60 минут

Режиссер: Сюзанна Бир

Сценарий: Дэвид И. Келли, Жан Ханфф Корелитц

Премьера: 25.10.2020 (мир)

В ролях: Николь Кидман, Хью Грант, Эдгар Рамирес, Дональд Сазерлент, Ноа Джуп

Сюжет сериала

Грейс и Джонатан Фрэйзеры (Кидман и Грант) - это идеальная обеспеченная американская семья, в которой царит взаимопонимание и достаток. Он - детский онколог, она - психолог, консультирует семейные пары и спасает их от развода. Они живут в элитном районе Нью-Йорка, а их сын учится в элитной школе.

Но после обычного благотворительного вечера в колледже их жизнь кардинально меняется. Мать одного из учеников этой школы была зверски убита, а главным подозреваемым становится герой Хью Гранта Джонатан. Он исчезает, а Грейс приходится самостоятельно разбираться в произошедшем и выяснить, кем на самом деле является её идеальный муж.

5 причин посмотреть сериал "Отыграть назад"

1. Идеальная игра Кидман и Гранта

Главные герои сериала - настоящие профессионалы своего дела с большим актерским опытом. Хью Грант сыграл совершенно нетипичную для себя роль жертву обстоятельств, внимательного отца и усердного врача. Со своей ролью он справился безупречно, полностью вжившись в образ. Кидман также выглядит потрясающе в своей роли и показывает полный спектр эмоций потерянной женщины, чья жизнь разрушилась в мгновение ока.

2. Захватывающая интрига

Сериал начался как типичное кино об идеальной американской богатой семье, но со временем постоянно готовит новые интриги и шокирующие обстоятельства. Круг подозреваемых постепенно расширяется, каждый человек может оказаться манипулятором или обманщиком. Дорогой дом с дизайнерской мебелью хранит множество жутких скелетов в шкафу.

"Отыграть назад" - это прекрасный психологический триллер, который не успевает надоесть за 6 серий. Любители запоминающихся концовок также оценят яркий и неожиданный финал сериала.

3. Экскурс в американскую моду и богатую жизнь

Героиня Кидман одета винтажно, как было модно в семидесятые года. Но при этом вещи в ретро-стиле сочетаются с модными в наши дни. На её героине из серии в серию надеты лучшие дизайнерские вещи, красивые украшения и винтажные пальто. Сериал также является экскурсом в жизнь американских богачей - зрителям показывают роскошный дом главных героев, элитные особняки Манхэттена и самые безупречные гардеробы. Богатство семьи Фрайзеров не отталкивает, а привлекает зрителя - ведь супруги заработали свой достаток тяжелым трудом. Сериал смог отлично показать отдельный мир богатых ньюйоркцев, у которых свои законы жизни.

5. Отсылки к классике

Сериал "Отыграть назад" как будто нарочно сделан старомодным и с привкусом классики. Серии пестрят отсылками к творчеству таких известным мастеров детектива и триллера, как Альфред Хичкок, Роман Полански, Агата Кристи и Дэвид Финчер. Сериал по своей атмосфере и сюжетным ходами напоминает такие известные триллеры, как "Исчезнувшая" и "Защищая Джейкоба". Любители классики обязательно оценят этот сериал.

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Автор: Екатерина Пулатова