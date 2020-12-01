Главные роли в сериале играют Николь Кидман и Хью Грант.

Сериал HBO «Отыграть назад» стартовал успешнее, чем «Игра престолов» в 2011 году.

Читайте такжеHBO опубликовал тизер первого спецэпизода сериала "Эйфория" (видео)Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что первый эпизод шоу на британском платном канале Comcast Sky Atlantic посмотрели более 2,78 миллиона человек.

Сериал «Отыграть назад»: что известно

Американский телевизионный мини-сериал в драматическом жанре, который вышел на экраны 26 октября 2020 года.

Сериал является экранизацией бестселлера New York Times, книги «Ты должна была знать» Джин Ханфф Корелиц.

Главные роли в сериале играют Николь Кидман и Хью Грант. Режиссером выступила Сюзанна Бир.

По сюжету главная героиня Грейс Фрейзер живет в счастливом браке. Она знакомится при странных обстоятельствах с некоей Еленой. Через несколько дней полиция обнаруживает тело Елены и подозревает, что было совершено убийство, к которому причастен муж Грейс.

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Автор: Катерина Шварц