Актер выложил в соцсеть снимок, на котором он катается на велосипеде по улицам Парижа.

Оскароносный голливудский актер Эдриен Броуди поделился с фанатами новым снимком.

Читайте такжеТак он выглядел 20 лет назад: оскароносный Эдриен Броуди показал архивный снимокВ своем Инстаграм актер выложил фото, на котором запечатлено, как он едет на велосипеде.

На фото Броуди одет во все белое, только обут он в черные туфли.

"Скучаю по катанию по Парижу", - подписал снимок актер.

Поклонники Броуди пришли в восторг от этого снимка.

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Автор: Ирина Погорелая