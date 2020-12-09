Броуди поделился с фанатами новым снимком \ instagram.com/adrienbrody
Оскароносный голливудский актер Эдриен Броуди поделился с фанатами новым снимком.
Читайте такжеТак он выглядел 20 лет назад: оскароносный Эдриен Броуди показал архивный снимокВ своем Инстаграм актер выложил фото, на котором запечатлено, как он едет на велосипеде.
На фото Броуди одет во все белое, только обут он в черные туфли.
"Скучаю по катанию по Парижу", - подписал снимок актер.
Поклонники Броуди пришли в восторг от этого снимка.
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