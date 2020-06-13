Только десять картин смогут участвовать в номинации "Лучший фильм" на "Оскаре"

Начиная с 2022 года и 94-ой церемонии награждения, количество участников перестанут менять и ограничатся постоянным единым числом — всего в категории будет представлено десять лент.

Американская киноакадемия решила несколько изменить правила церемонии «Оскар», в частности вопрос с номинантами на «Лучший фильм».

Начиная с 2022 года и 94-ой церемонии награждения, количество участников перестанут менять и ограничатся постоянным единым числом — всего в категории будет представлено десять лент. Об этом сообщает Variety.

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Помимо этого, представители киноакадемии пообещали расширить расовое и иное разнообразие своей церемонии. Заниматься созданием дополнительных регулировок и правил будет новая комиссия. Как именно это скажется на премии в дальнейшем — пока непонятно.

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