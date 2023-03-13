Команда фильма "Все везде и сразу" просто "разорвала" премию.

Сегодня ночью состоялась ежегодная церемония вручения премии "Оскар". В номинации "Лучший режиссер" победили сразу два человека - Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт ("Все везде и сразу").

Известно, что вдохновением для режиссеров при создании фильма, помимо прочего, стал фильм "Матрица", а также вселенная фильмов Вонга Карвая.

Кинокритики в основном положительно отзывались о фильме, который представляет собой смесь жанров с элементами сюрреалистической комедии, научной фантастики, фэнтези, семейной драмы и фильмов о боевых искусствах.

Что известно о режиссерах "Все везде и сразу"

Дэн Кван и Дэниел Шайнерт, более известные как "Дэниелы" - режиссерский дуэт. Изначально они снимали музыкальные клипы, однако в 2016 году сняли свой первый фильм "Человек - швейцарский нож".

Работа над фильмом "Все везде и сразу" стала для них невероятно успешной. Мало того, что они получили "Оскар" за лучшую режиссерскую работу, так еще и сам фильм победил в главной номинации.

Кроме того, главная актриса Мишель Йео получила премию за "Лучшую женскую роль".

"Все везде и сразу" - сюжет фильма

В центре сюжета Эвелин, которая внезапно получает невероятную способность - она может становиться кем-угодно. В фильме она предстает в роли известной актрисой, мастера боевых искусств, оперной дивы и даже небесным божеством.

При этом ей придется столкнуться с таинственной сущностью, которая угрожает всем мультивселенным.

Ранее УНИАН назвал список всех победителей "Оскара-2023".

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