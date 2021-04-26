Хлоя Чжао стала лучшим режиссером / reutersconnect.com
Сегодня, 26 апреля, состоялась церемония вручения премии "Оскар". Это главная кинонаграда в мире.
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Так, за самую лучшую режиссерскую работу боролись Томас Винтерберг ("Еще по одной"), Дэвид Финчер ("Манк"), Ли Айзек Чан ("Минари"), Хлоя Чжао ("Земля кочевников") и Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды")
А вот победить в номинации "Лучший режиссер" удалось Хлое Чжао. Она стала второй женщиной в мире, кому удалось выиграть в этой номинации.
Оскар-2021: онлайн-трансляция
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