Все картины, которые номинированы на премию, были очень достойными.

Сегодня, 26 апреля, состоялась церемония вручения премии "Оскар". Это главная кинонаграда в мире.

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Так, за самую лучшую режиссерскую работу боролись Томас Винтерберг ("Еще по одной"), Дэвид Финчер ("Манк"), Ли Айзек Чан ("Минари"), Хлоя Чжао ("Земля кочевников") и Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды")

А вот победить в номинации "Лучший режиссер" удалось Хлое Чжао. Она стала второй женщиной в мире, кому удалось выиграть в этой номинации.

Оскар-2021: онлайн-трансляция

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Автор: Диана Могилевич