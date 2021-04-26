Сегодня состоялась церемония вручения премии "Оскар".
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За победу в номинации "Лучшая актриса" боролись Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза"), Кэри Маллінган ("Девушка, подающая надежды"), Андра Дэй ("США против Билли Холлидей"), Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников").
При этом обошла своих соперниц в этой номинации актриса Фрэнсис МакДорманд. Ей присудили статуэтку за главную роль в фильме "Земля кочевников".
Отметим, что эксперты пророчили победу Кэри Маллиган за роль в триллере "Девушка, подающая надежды".
Оскар 2021: онлайн-трансляція
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