OPIYA в очередной раз покорила сердца поклонников новой песней.

Украинская певица, которая каждый раз расширяет границы и своим творчеством несет основной месседж «чувство - состояние души», OPIYA в очередной раз покорила сердца поклонников новой песней.

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Песня «В Голливуде» создана в сотрудничестве с известным саунд-продюсером Андреем Бакуном. По словам певицы, она с автором никуда не спешила и тщательно работала над содержанием текста. Именно так "легли карты", что релиз трека пришелся на День влюбленных.

"Эта песня о настоящей первой любви. Когда влюбленные утром просыпаются переплетенные телами и наслаждаются первыми лучами солнца в постели. И для них время словно остановилось", - поделилась ощущением OPIYA о своем новом треке.

Также артистка заверила, что совсем скоро поклонники увидят видеоклип, в котором история, которая звучит в песне оживет. Над видеоработой OPIYA работает с известным клипмейкером Владимиром Шурубурой.

«Мой ориентир - эмоции в состоянии влюбленности, ощущение свободы и счастья в мелочах. Не стоит бояться чувств, а этот день - шанс изменить жизнь на 380 градусов», - дополняет певица.

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Автор: УНИАН