В этом году жюри кинофестиваля возглавит канадский композитор Говард Шор, который является автором саундтреков к популярным голливудским фильмам.

Жюри международной конкурсной программы 11-го Одесского кинофестиваля (ОМКФ) возглавит канадский композитор Говард Шор, который является автором саундтреков к популярным голливудским фильмам, а также лауреатом премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус».

Читайте такжеГран-при ОМКФ получил фильм "Хрусталь" белорусского режиссера

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОМКФ. Шор – один из ведущих композиторов современности, написал много саундтреков к голливудским фильмам, которые зрители слышат уже 40 лет. В 1975 году он стал одним из основателей известной комедийной телепередачи на канале NBC «Субботним вечером в прямом эфире».

«Он не только режиссировал номера, но и появлялся в кадре как актер и музыкант. В 1978 году он написал свой первый саундтрек к драме «Я скучаю по тебе, обнимаю и целую», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что с 1980 года Шор полностью сосредоточился на создании музыки к кинофильмам. Среди его работ – «Муха» (1986), «Молчание ягнят» (1991), «Игра» (1997), «Банды Нью-Йорка» (2002), «Авиатор» (2004).

Наибольшую славу композитору принесла работа над кинотрилогией «Властелин колец» Питера Джексона, за которую он получил множество наград. На основе этой музыки Шор создал симфонию, с которой гастролировал по всему миру.

Вместе с ним фильмы международного конкурса будут оценивать исландская актриса, театральный режиссер Хальдор Герхардсдоттир, звезда кино из Португалии Жоана Рибейру, известная по фильму Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота», а также украинская актриса театра и кино Лариса Руснак и французский актер, режиссер Серж Аведикян.

Новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Перевод: Лариса Козовая