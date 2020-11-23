Роберт Инглунд перевоплотится в пациента психиатрической лечебницы.

В новом сезоне сериала стримингового сервиса Netflix «Очень странные дела» одного из персонажей сыграет исполнитель роли Фредди Крюгера, актер Роберт Инглунд.

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Отмечается, что Инглунд перевоплотится в пациента психиатрической лечебницы Виктора Крила, совершившего убийство в 1950-х годах. С его участием будут разворачиваться события сезона, включая возникновение нового потустороннего зла в городе Хокинс.

«Очень странные дела»: что известно о новом сезоне

Съемки четвертого сезона отложили из-за пандемии. Они должны были начаться еще весной.

В проект вернутся Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Ноа Шнапп, Майя Хоук, а также Вайнона Райдер и Дэвид Харбор.

Точная дата выхода нового сезона «Очень странных дел» до сих пор неизвестна.

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Автор: УНИАН