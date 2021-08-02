Аниматор Disney Тони Бонилла: Я рад помочь вывести анимационное кинопроизводство Украины на новый уровень

Аниматор Walt Disney Studios Тони Бонилла в интервью УНИАН рассказал о том, как ему работалось в украинской команде, чем зрителей удивит мультфильм "Гулливер возвращается", как созданию мульта помогали его дети и почему такие проекты важны для Украины.

"Гулливер возвращается" - первый украинский мультфильм, процесс производства которого максимально соответствует стандартам компании Disney. Процесс создания мультфильма контролировал режиссер анимации Тони Бонилла, который работает в Walt Disney Studios. Мультфильм уже был презентован в Берлине в рамках кинофестиваля Berlinale и получил многочисленные положительные отзывы. Проект "Гулливера" также принял участие в крупнейшем мировом кинорынке Marche du Film в Каннах. А вот в Украине выход в широкий прокат откладывался несколько раз. COVID-19 постоянно вносил коррективы. Но 19 августа, наконец, фильм смогут увидеть все желающие. УНИАН расспросил аниматора Тони Бониллу о том, чем ему запомнилась работа с украинской командой и почему смотреть мультфильмы должны не только дети.

19 августа во всеукраинский прокат выходит полнометражный анимационный фильм "Гулливер возвращается" производства 95 Animation Studio и Gulliver Film. В основе этого проекта – оригинал истории?

"Гулливер возвращается" — это совершенно другая история. От оригинала остались только главные герои и место действия – страна Лилипутия.

Этот Гулливер – совсем не тот, которого мы знаем из нашего детства?

Гулливер - наш самый главный персонаж. Когда мы только начинали работать над фильмом, этот персонаж был немного самоуверенным. Мы понимали, что нам нужно сбить с него спесь, чтобы Гулливер осознал – он не всемогущий и у него тоже есть трудности, которые нужно преодолеть. Меня восхищает его подход к решению проблем, который состоит в его глубокой уверенности в том, что он непременно справится со всеми трудностями и преодолеет все возникающие препятствия. Я обожаю этот персонаж. Гулливер симпатизирует мне, поскольку иногда я и сам несколько самоуверен, гораздо в большей степени, чем это позволяет здравый смысл.

Еще один интересный и забавный персонаж – Марси. (По сюжету новых приключений, после того, как Гулливер получает письмо с просьбой о помощи, отправляется в Лилипутию и оказывается в центре удивительных событий, к нему присоединятся его друзья - Марси, Фрелок и мышонок Пи, - УНИАН). Мне кажется, очень многие черты характера в нее вложила именно женская часть нашей команды.

И, конечно, Король Лилипутии. Он сосредоточен на себе и обеспокоен лишь собственным благополучием. Хотя многие не назвали бы его хорошим человеком, за этим персонажем интересно наблюдать: как он двигается и произносит речь. Ему нравится играть разные роли и носить экстравагантные наряды, соответствующие этим ролям. А что уж говорить о его прическе! Это чудо, а не персонаж.

Как вам работалось с украинской командой проекта "Гулливер возвращается"?

Конечно, я был счастлив приехать в Украину и познакомиться с командой. Меня всегда вдохновляли люди, которые увлеченно чем-то занимаются и хотят не только создать качественный продукт, который будет пользоваться успехом у зрителей, но и максимально улучшить его. Когда я разобрался во всех перипетиях сюжета "Гулливер возвращается", и увидел, с какими горящими глазами эти люди обсуждали то, как можно улучшить сюжет, я был в восторге. Мне интересно работать с людьми, которые открыты к сотрудничеству. Команда была готовы слушать и прислушиваться к моему мнению.

Если говорить об отделе анимации, было интересно наблюдать, что нового и креативного они могут предложить, чтобы сделать фильм интересным. Думаю, что процесс получился таким захватывающим, благодаря сочетанию многих факторов. Во-первых, открытость руководства к новым предложениям. Во-вторых, индивидуальность каждого из участников процесса.

Конечно же, нельзя обойти стороной и культурологические особенности вашей страны – украинцы очень гостеприимны. С первого дня моего нахождения здесь я чувствовал, что окружающие меня люди делают все возможное, чтобы я ощущал себя как дома, ощущал себя частью команды.

А с артистами, которые озвучивают героев мультфильма - Дантесом, Дорофеевой, Кошевым, Бокланом, Пикаловым - вы нашли общий язык?

С актерами озвучания мы еще не знакомы, поскольку озвучивание героев на украинский язык происходило позже. Но я буду очень рад познакомиться с ними в Киеве 19 августа, на премьере "Гулливер возвращается". Приглашаю в кино и всех ваших читателей!

Если сравнивать работу в Украине и в США, где вам понравилось больше?

Я люблю работать над проектами, которые нравятся широкой публике во всем мире. Вне зависимости от того, где они были созданы. Наши фильмы влияют на молодых зрителей и вдохновляют их на то, о чем они раньше не думали. Работа в Disney для меня чрезвычайно познавательна. Как художник я вырос в Disney больше, чем в любой другой студии. И рад делиться этими знаниями и опытом с другими.

А с чего началось ваше увлечение анимацией?

Я вырос в обычной семье с ограниченными финансовыми возможностями. В детстве для меня короткометражки Диснея были невероятно волшебными! Это давало мне возможность сбежать из реального мира. Эта магия произвела на меня огромное впечатление. Но я не мог представить, что смогу когда-либо быть таким же хорошим аниматором. В старшей школе думал, что буду пилотом или каким-нибудь инженером. Все изменилось, когда я впервые увидел "Парк Юрского периода". Понятия не имел, что такое 3D-анимация, но знал, что хочу быть частью того, что оживило этих динозавров.

Только в 1996 году, когда я увидел "Историю игрушек", понял, что существует трехмерная анимация. По иронии судьбы, в то время я был менеджером в кинотеатре. В октябре 2002 года принял решение сделать все возможное, чтобы стать аниматором. И получил свою первую работу аниматора в марте 2005 года.

Мой первый проект на телевидении – "Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения". Также я работал с компьютерными играми, фильмами и коммерческими проектами.

Мне очень нравятся истории, которые имеют социальное значение. И мне всегда хотелось работать над проектами, которые побуждают аудиторию задуматься над важными проблемами и помогают взглянуть на вещи с другой стороны.

Какой ваш любимый анимационный персонаж?

Бродяга из мультфильма "Леди и Бродяга". Поскольку у него тяжелая жизнь, он измучен. Но он по-прежнему позитивно настроен и наслаждается жизнью. Он отказывается от близких отношений, поскольку не доверяет никому и боится снова испытать боль. В фильме он находит любящий дом, который принимает его. Он отказывается от своей свободы, чтобы стать частью семьи. Я прекрасно понимаю арку этого персонажа.

У вас трое детей. Показывали ли вы какие-то скетчи или рисунки персонажей своим детям, чтобы проверить их реакцию, услышать их мнение?

На момент начала работы над "Гулливером" моему старшему сыну было 16 лет. Пока шла работа над фильмом, я рассказывал ему о том, что происходит, пересказывал какие-то небольшие детали или части сюжета, а он давал свои комментарии. Например, он мог сказать: "О, да, я понимаю, что здесь происходит. Да, в этом есть логика". Или, так: "А вот здесь мне не очень понятно". И тогда я спрашивал его: "А что, если мы здесь кое-что поменяем и сделаем вот так, тогда это заработает?". В общем, мой сын также участвовал в разработке новых идей.

Еще моей задачей было сделать так, чтобы эти персонажи были интересными, и чтобы они импонировали моим детям. Моя младшая дочь тогда была еще слишком мала, чтобы дать какой-то осмысленный отзыв, поэтому я советовался с двумя старшими детьми. Мне было интересно узнать их мнение о перипетиях сюжета, чтобы понять, насколько он может их захватить. И если они были заинтригованы, желая узнать, что же произойдет дальше, то это могло означать только одно – мы на правильном пути.

Чем, по вашему мнению, зрителей удивит "Возвращение Гулливера"?

У нас очень интересная история, сценарий, живые, человечные персонажи и красивая анимация, над которой мы работали очень долго, чтобы она захватила всех зрителей. А еще лично мне очень нравится своеобразный, эксцентричный юмор, положенный в основу сюжета. Юмор, который, например, встречается в сериале "Теория большого взрыва". Плюс мне импонирует жанр приключенческого экшена.

Я считаю, что проекты подобные "Гулливеру" очень важны для развития киноиндустрии любой страны. Поэтому я рад, что у меня была возможность приехать в Украину и помочь вывести анимационное кинопроизводство на новый уровень.

Автор: Диана Могилевич

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